شكرا لقرائتكم خبر عن زينب عبداللاه تكتب: روايح الزمن الجميل.. حكاية تتر مسلسل «محمد رسول الله» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أشهر تترات المسلسلات الدينية تتر مسلسل «محمد رسول الله» الشهير الذى غنته المطربة الكبيرة ياسمين الخيام، وعرض المسلسل لمواسم عديدة ومتتالية فى رمضان منذ بداية الثمانينات ليحكى قصص أنبياء الله بدءًا من سيدنا إبراهيم وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وكان هذا المسلسل الدينى الشهير والذى شارك فيه عمالقة الفن من عدة أجيال وكتبه الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار وأخرجه عدد من كبار المخرجين فى مواسمه المختلفة ومنهم أحمد طنطاوى وأحمد توفيق ونور الدمرداش، أحد معالم الدراما المصرية والرمضانية، وأنتجته شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وكتب له السيناريو والحوار وكلمات التتر الشاعر والأديب الكبير عبدالفتاح مصطفى، وتلحين الموسيقار الكبير جمال سلامة.

وكان لهذا التتر قصة غريبة حكاها لنا ملحنه الموسيقار الكبير جمال سلامة فى حوار لـ«الخليج 365» قبل رحيله، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يقوم بتلحين التتر موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

وقال جمال سلامة إن موسيقار الأجيال انشغل بأعمال أخرى فرشحه الشاعر عبدالفتاح مصطفى لتلحين التتر، خاصة أن سلامة كان سبق وتعاون مع ياسمين الخيام فى أول عمل غنائى لها وهو أوبريت «عيون بهية».

وأوضح سلامة أن بداية التتر كانت بعبارة «دعوة إبراهيم»، ولكنه اقترح وضع عبارة «محمد يارسول الله» فى البداية ولم تكن موجودة فى الأغنية، وبالفعل وافق المخرج أحمد طنطاوى.

وأشار الموسيقار الكبير إلى أنه عندما انتهى من اللحن وسمعه المخرج أحمد طنطاوى صرخ قائلا: «إيه ده يادكتور ده كفر أنت حاطط البيانو فى عمل دينى؟»، حيث كانت أول مرة تدخل فيها ألة البيانو فى عمل دينى، وطلب منه تغيير اللحن.

وتابع سلامة: «كان باقى على رمضان يومين، وزعلت ونزلت من الاستوديو وسافرت المعمورة، وفوجئت بعرض المسلسل فى أول أيام رمضان وبه ألحانى ولكننى لم أجد اسمى على التتر».

وشرح الموسيقار الكبير كيف تم حل هذه الأزمة قائلا: «كنت قبلها بأسبوع شاركت فى فرح بنت الرئيس السادات فى المعمورة، فأسرعت إلى بيته فى المعمورة وطلبت مقابلته وبالفعل سمح لى بلقائه».

وأضاف: عندما أخبرت االرئيس بالقصة، اتصل على الفور بهمت مصطفى، رئيس التليفزيون وقتها وقال لى: «ماتزعلش ياعم بكرة اسمك هينزل» وفعلا تانى يوم لقيت اسمى على تتر المسلسل».

وأكد الموسيقار الراحل أنه حضر العديد من الندوات بعد عرض المسلسل الذى نال إعجاب الجمهور وخاصة التتر بحضور المخرج والفنانة ياسمين الخيام وكان ينظر لمخرج المسلسل ويضحك حين يسمع إشادات الجمهور بالتتر ويرى فرحة المخرج بهذا النجاح.

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