شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مستعجل الحلقة 2.. محاولات محمد عبدالرحمن التهرب من مصطفى خاطر تكشف مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت اليوم منصة watch it، الحلقة الثانية من مسلسل كشف مستعجل الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

بدأت الحلقة الثانية بذهاب محمد عبد الرحمن "سهام" إلى القسم لتقديم بلاغ ضد مصطفى خاطر "يوسف" ولكنه يفاجأ بأن "يوسف" سبقه وقدم ضده بلاغًا بالاعتداء والضرب وتكسير السيارة، فيتراجع دكتور سهام ويقرر التصالح مع الشيف يوسف الذي يتنازل عن المحضر ويقرر التصالح، في مقابل أن يتراجع "سهام" عن التهرب منه ويستمر في علاجه بعد أن هدده بقتله وقتل عائلته فى ختام الحلقة الأولى.

يعود سهام إلى منزله، ويطمئن على بناته، ثم يدخل غرفة النوم إلى زوجته "لي لي" التي تجسدها آلهغم وجدي، وعندما يصحيها من النوم ليحكي لها الكارثة التي يعانيها وتهديدات يوسف له، يكتشف أن يوسف يراقبه ويتصل به قبل أن يحكي لزوجته، فيتراجع ما يتسبب في سوء فهم لدى زوجته "لي لي" التي تظن أنه يطلب منها إقامة العلاقة الزوجية، وعندما تقرر أن تداعبه تجده مهزوز ومرتبك فتتركه وتنام.

يظهر الفنان محمد لطفي لأول مره في المسلسل وهو يغني في إحدى المطاعم على جيتار، ثم يكتشف أنه المحرك الأساسي لكل الأحداث، فهو الذي يجعل يوسف يقتل مقابل المال، وهو الذي يخطط للجرائم التي يرتكبها يوسف طول الوقت، وفي سياق آخر يظهر محمد على رزق وهو ينتقد أداء "عاليا" هنادي مهنا في التمثيل ويقوم بتوبيخها على المسرح أمام زملائها ويترك البروفة ويغادر المسرح منفعلا، في حين يحاول أصدقائها إثنائها عن قرار الخطوبة من يوسف "مصطفى خاطر" الذي اتخذته في حلقة أمس بعد مساندته لها ودفاعه عنها.

في المقابل تستمر "لي لي" إلهام وجدي في التدريبات بالنادي وتقوم بتدريب الأطفال على رياضة الكيك بوكس، في حين يذهب زوجها د. سهام لتوصيل بناته إلى المدرسة، ثم يعود متوجها إلى مكتب سفريات للحجز له ولعائلته كامله تذاكر سفر خارج مصر للهروب من القاتل "يوسف" وحماية عائلته، ويقنع زوجته وأولاده بالسفر يومين فقط، ثم يذهب لحضور قراءة فاتحة اخته على العريس الجديد، وهنا تحدث المفاجأة في نهاية الحلقة، حيث يكتشف أن العريس هو القاتل المأجور الذي يهدده "يوسف" والمفاجأة الأخرى اكتشاف أن هنادي مهنا "عاليا" هي شقيقة سهام.



































