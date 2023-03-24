شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى:الكتيبة 101 ورسالة الإمام وسره الباتع خطفوا الجمهور من أول كادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الناقد والكاتب الصحفي على الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع عن أكثر المسلسلات تميزًا التي تعرض في شهر رمضان، حيث قال في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة CBC Extra :"هناك أكثر من عمل متميز، يمكن مسلسل سره الباتع الوحيد اللى بدأ بدرى حلقة وهو بيقدم أحداث كثيرة ومتنوعة ما بين الحاضر والماضى من خلال سر السلطان حامد".

وتابع على الكشوطى: "مسلسل سره الباتع به فريق كبير من الممثلين المخضرمين والمهمين ويشهد عودة كبيرة لعدد من النجوم للشاشة بعد غياب كبير، بالإضافة إلى أن دى أول مرة المخرج خالد يوسف يتواجد في الدراما، والمسلسل به أكثر من 60 نجما، وده طبيعى للمسلسل لأن في جزء بيتكلم عن الحملة الفرنسية وبالتالى الشخصيات متنوعة سواء أدوار أولى أو تانية أو تالتة، والاحداث مختلفة ما بين الحاضر والماضى".

وعن مسلسل الكتيبة 101 قال على الكشوطى: "هذا العمل من الأعمال التي استطاعت أن تلفت النظر بشكلل كبير وهى استكمال لخطة لدراما الوعى اللى بتقدم حجم التضحيات في فترة من الفترات وما زالت بيقدموا تضحيات في اشكال مختلفة، والمسلسل أداؤه واختياراته مميزة على مستوى الصورة والأداء والممثلين".

وعن مسلسل رسالة الامام قال على الكشوطى: "مسلسل رسالة الإمام واحد من أكثر المسلسلات المنتظرة في دراما رمضان، لأنه بيشكل عودة للدراما التاريخية والدينية، وهو إنتاج ضخم جدًا، والمخرج مقدم كادرات في غاية الروعة، وأداء الفنان خالد النبوى في شخصية الإمام الشافع أكثر من رائع حتى مخارج الحروف، والمسلسل كل مشهد من مشاهده على استعداد تام أن الشخص يصوره ويطبعه ويعلقه كلوحة في جدران المنزل، من كثرة المشاهد الجميلة والصورة الحلوة".

وتعرض قنوات المتحدة ومنصة Watch it 16 مسلسلا في رمضان، وهي: الكبير أوى 7، جعفر العمدة، الصفارة، سوق الكانتو، علاقة مشروعة، رسالة الإمام، تحت الوصاية، ضرب نار، الكتيبة 101، جت سليمة، حضرة العمدة، 1000 حمد الله ع السلامة، عملة نادرة، سره الباتع، مذكرات زوج، جميلة.

كما تعرض منصة Watch it، 3 أعمال أصلية حصرية وهو مسلسل "كشف مستعجل" والذى يدور في إطار كوميدى وهو من بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى ‏‏خاطر، ويعرض برنامج "شيف بالبيت 2"، وبرنامج "ديسكفرى".