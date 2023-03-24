شكرا لقرائتكم خبر عن تامر نادى مخرج "مذكرات زوج": المسلسل لا ينصف الرجل على المرأة أو العكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج تامر نادي، خلال استضافته ببرنامج it’s show time والذي يذاع على قناة CBC تفاصيل مسلسله الجديد الذي يذاع خلال الماراثون الرمضاني "مذكرات زوج" النجم طارق لطفي، حيث قال: يعتبر التجربة الثانية لي بعد المتهمة، وهو مختلف تمامًا عنها، وأكثر ما جذبني في مذكرات زوج هي فكرته لأنها تلامس الكثير من الناس، بالإضافة لأزمة منتصف العمر الذي يعاني منها الكثير، والمسلسل لم ينصف الرجل على المرأة أو العكس فأنا من أنصار الحيادية.



مذكرات زوج



مذكرات زوج



مذكرات زوج

وتابع نادي: المسلسل كتب من زمن ولكن القضية موجودة منذ بداية البشرية، ولكن الرواية نفسها سلطت الضوء علي العلاقة بين الرجل والمرأة ونحن قمنا بتطويرها، وبالتالي تبعه تطور تكنولوجي حيث كان الزوج يكتب مذكراته من خلال أبليكبشن علي الموبيل، وعن طارق لطفي قال: لم أشعر بأي تخوف من اختيار طارق لطفي بسبب اعتياد الناس عليه في أدوار جادة ، لأن طارق في الحقيقة شخصية لطيفة جدًا وكان لابد أن يخرج كل إمكانياته ويغير ما اعتاد الناس عليه، وأبقي تسكين الأدوار كنت اعتمد فيها علي مدي مناسبة الدور للمثل دون النظر هل هو ممثل مشهور أم لا.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يعرض مسلسل مذكرات زوج في الجزء الأول من رمضان في إطار 15 حلقة يوميا على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا.