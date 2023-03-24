شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يمزق أسرة عبد الجبار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة بطولة النجمة نيللي كريم العديد من الأحداث، قتل مسعود "أحمد عيد" أخوه بلال "علي الطيب" وذلك بعدما كتب والدهما عبد الجبار 50 فدانا على البحر إلى "يوسف" ابن بلال وحفيده.



مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يمزق أسرة عبد الجبار



مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يمزق أسرة عبد الجبار



مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يمزق أسرة عبد الجبار



مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يمزق أسرة عبد الجبار



مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يمزق أسرة عبد الجبار



مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يمزق أسرة عبد الجبار



مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يمزق أسرة عبد الجبار



مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يمزق أسرة عبد الجبار



مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. الميراث يمزق أسرة عبد الجبار

قرر عبد الجبار " جمال سليمان " أن يورث ابنه بلال "علي الطيب" خمسين فداناً على البحر، بعد إنجابه الولد من زوجته نادرة "نيللي كريم"، وأقام عبد الجبار سبوع الطفل بحضور جميع أهالي النجع.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.