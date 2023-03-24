شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 2.. هل ياسر جلال يخون صديقه أم كان متزوجًا من مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة بطولة النجم ياسر جلال والتي تعرض على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it، خلال شهر رمضان، ويبدو أن الحلقة الثانية ستحمل مفاجآت جديدة خاصة بعد انتهاء الحلقة الأولى بلقاء "بثينة" مي عمر بـ"عمرو" ياسر جلال، وأخبرته بمفاجأة صادمة حيث أخبرته بأنها حامل منه، لتختتم الحلقة الأولى في أجواء مثيرة لما ستحمله الحلقة المقبلة وتكشف عن الأحادث الغامضة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.











