شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 1.. طارق لطفى يحاول التمرد على حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الفنان طارق لطفي خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 1 من مشاكل نفسية بسبب إحساسه بالوحدة وأنه غير راضٍ عن حياته، ولا يلقى الاهتمام والاحترام المطلوب في منزلة من قبل زوجته أو أولاده، حتى في عمله يطمح أن يكون طيارًا مثلاً صديقه ولا يستطيع ذلك، وفي نهاية الحلقة يحاول التمرد على ذلك، ويذهب لحضور حفل توقيع للايف كوتش، وعند عودته إلى المنزل يبدأ في التمرد وعمل ما يريد من خلال "تغيير لمبة الإضاءة التي منعته زوجته من فعلها"، ليتكهرب ويقع على الأرض.

ملخص أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 1

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 1 تعريف بأبطال العمل، والمشاكل التي يعاني منها كل شخص منهم، والبداية كانت من كابتن رؤوف (طارق لطفي) الذي يعمل مراقب جوي، ولكنه يتمنى أن يصبح طيارا مثل صديقه، وهو زوج مثالي ولكنه لا يحظى بالتقدير من زوجته بالشكل الكافي، أما شيرين (عائشة بن أحمد) تمتلك شركة هندسة، وهي زوجة متسلطة، كما شهدت الأحداث إحساس رؤوف أنه غير سعيد في حياته على الرغم من مثاليتها بالنسبة للبعض، وقراره بالذهاب إلى لايف كوتش لمساعدته.



مواعيد مذكرات زوج

مواعيد مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج في الجزء الأول من رمضان في إطار 15 حلقة يوميا على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCHIT الإلكترونية.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.