شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: يوجد تنوع وتباين فى المسلسلات فهناك طموح كمعالجة درامية وأخرى مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر عدد كبير من مسلسلات رمضان التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى، التي تعرض عبر قنواتها وهى ON والحياة وCBC وDMC ومنصة Watch it، ونالت هذه المسلسلات استحسان وإعجاب المشاهدين.

وكشف الناقد طارق الشناوى عن المؤشرات الأولية للمسلسلات التي عرضت، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، هناك تنوع شديد وتباين في مستويات الأعمال بوجه عام، فهناك أعمال لديها طموح كمعالجة درامية وإخراج وأعمال أخرى مباشرة جدا، وستكشف الحلقات المقبلة

ويعرض 16 مسلسلا في رمضان على قنوات المتحدة ومنصة Watch it، وهي: الكبير أوى 7، جعفر العمدة، الصفارة، سوق الكانتو، علاقة مشروعة، رسالة الإمام، تحت الوصاية، ضرب نار، الكتيبة 101، جت سليمة، حضرة العمدة، 1000 حمد الله ع السلامة، عملة نادرة، سره الباتع، مذكرات زوج، جميلة.

كما تعرض منصة Watch it، 3 أعمال أصلية حصرية وهو مسلسل "كشف مستعجل" والذى يدور في إطار كوميدى وهو من بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى ‏‏خاطر، ويعرض برنامج "شيف بالبيت 2"، وبرنامج "ديسكفرى".