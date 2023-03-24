شكرا لقرائتكم خبر عن علا رضوان تكتب: كشف مستعجل.. كوميديا ناضجة على نار هادئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هربًا من جحيم الإعلانات قررت أن أتابع المسلسلات على منصة WATCH IT حتى أستطيع أن أشاهد العمل الدرامي أو الكوميدي دون الخروج من المود، فعقلي تحدث له صدمة حين ينتقل من طور الضحك فجأة وأنا أتابع مسلسل كوميدي ثم على حين غرة وبلا مقدمات يظهر أمامي إعلان مؤلم يثير الشجن والدموع.

أول ما صادفني على المنصة هو مسلسل كشف مستعجل، وهو مسلسل كوميدي بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادى مهنى وإلهام وجدي من إنتاجات WATCH IT الأصلية، والتي صارت أعمالها الأصلية محل ثقة كبيرة بعد عدة نجاحات مميزة، ومن المشهد الأول في كشف مستعجل يبدو أن المسلسل وصناعه مستعجلين جدًا في الدخول لعالم الكوميديا، فمن اللحظة الأولى التي يظهر فيها يوسف (مصطفى خاطر) وهو يدخل إلى عيادة الدكتور النفسي سهام عز الرجال سهام (محمد عبد الرحمن) تتوالى المواقف الكوميدية تباعًا وخاصة حين نعرف أن يوسف يريد أن يعالجه الدكتور سهام من غريزة القتل المتأصلة بداخله، يرتجف الطبيب النفسي من الخوف ويحاول التملص من علاج ذلك القاتل الذي يمهله أيام معدودة لعلاجه وإلا كان هو الآخر مصيره القتل.

الكوميديا في كشف مستعجل نابعة من المواقف المصنوعة بشكل جيد، مثل مشهد المريض الذي يعالجه الدكتور سهام والذي مشكلته إنه لا يستطيع النظر في عيون الآخرين حتى أولاده والدكتور أيضا، ونجده يجبر الطبيب النفسي على الجلوس بظهره حتى لا يتواجها بالعين.

نتعرف في الحلقة الأولى بوضوح على الشخصيات الرئيسية: المجرم القاتل والذي كان يعمل شيف وتغيرت حياته بعد أن تطلق من زوجته ثم وقوعه في حب عالية (هنادي مهنا) الممثلة والمؤدية لأغاني المهرجانات الشهيرة ب نانو ساسو، والتي تعيش بشخصيتين مختلفتين فهي تبدو ممثلة وقورة تعمل في مسرح هواة وتغني بالفرنسية، بينما تغني ليلا في الأفراح الشعبية وتؤدي مهرجانات وتتصرف كمطربة شعبية، والحقيقة أجادت هنادي مهنا في الشخصيتين واقنعتني، وكذلك الوجه الجديد إلهام وجدي في دور ليلى وجه جذاب وتحمل صفات البطولة، بجانب الشباب هناك أيضا الممثلين الخبرة، أمثال هناء الشوربجي ومحمد لطفي وليلى عز العرب.

كشف مستعجل ليس العمل الكوميدي الأول لمنتجه كريم أبو ذكري فقد قدم من قبل مكتوب عليا وإيجار قديم والوصية وحلوة الدنيا سكر، ومن الواضح تخصصه في الكوميديا، لكن كشف مستعجل هو تعاونه الأول كعمل أصلي لمنصة WATCH IT، وهو ليس العمل الأول للمخرج شادي الرملي ابن الكاتب الكبير لينين الرملي، لكنه ربما العمل الذي يقدم شادي بشكل واضح وقوي كمخرج واعد ووارث لجينات الإبداع الساخر والكوميدي.

أستطيع أن أقول بعد مشاهدة الحلقة الأولى من كشف مستعجل إنه سيكون مسلسلي المفضل بعد تناول الفطار والذي منه، وذلك لأنها كوميديا مطبوخة جيدا وناضجة على نار هادئة.