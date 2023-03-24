شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2.. مواعيد العرض والإعادة والقناة العارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الأولى من العمل، لمعرفة كيف يحاول طارق لطفي تغيير حياته، والابتعاد عن المشاكل الزوجية التي يعاني منها.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2

يعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2 الساعة 8:45 مساء، على شاشة قناة CBC وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCHIT الإلكترونية.



مواعيد مذكرات زوج

ملخص مسلسل مذكرات زوج الحلقة 1

يعاني الفنان طارق لطفي خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 1 من مشاكل نفسية بسبب إحساسه بالوحدة وأنه غير راضي عن حياته، ولا يلقى الاهتمام والاحترام المطلوب في منزلة من قبل زوجته أو أولاده، حتى في عمله يطمح أن يكون طيارا مثلا صديقه ولا يستطيع ذلك، وفي نهاية الحلقة يحاول التمرد على ذلك، ويذهب لحضور حفل توقيع للايف كوتش، وعند عودته إلى المنزل يبدأ في التمرد وعمل ما يريد من خلال "تغيير لمبة الإضاءة التي منعته زوجته من فعلها"، ليتكهرب ويقع على الأرض.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.