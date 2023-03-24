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القاهرة - سامية سيد - مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، ينتظر الجمهور الحلقة 2 منه وذلك للتعرف على مصير النجمة يسرا وماذا ستفعل في السكان الذين وجدتهم في شقتها، حيث شهدت الحلقة الأولى من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض علي شاشة cbc عن أحداث متسارعة، حيث عادت الدكتورة سميحة - يسرا مع عائلتها من كندا إلى القاهرة، بعدما توفى زوجها وترك لها وصية وثروة، وعند مجيء سميحة إلى منزلها بدأت فى شرح طريقة معيشتها فى الماضى لأودلاها "آدم الشرقاوى ومايان السيد"، اللذين ترعرعا فى كندا.



1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 2..مصير يسرا بعد اكتشاف سكان بشقتها



1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 2..مصير يسرا بعد اكتشاف سكان بشقتها



1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 2..مصير يسرا بعد اكتشاف سكان بشقتها



1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 2..مصير يسرا بعد اكتشاف سكان بشقتها



1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 2..مصير يسرا بعد اكتشاف سكان بشقتها

وخلال فتح الوصية، ترك جلال مدبولى المسيطر زوج سميحة - يسرا، ثروة تقدر بـ 9 ملايين دولار، مقسمة ما بين عقارات وأملاك وخلافة، ولكن أكدت الوصية أن أوراق تلك الوصية مع والدة جلال، وإذ ترغب سميحة فى الحصول على الثروة يجب أن تبحث عن صفية أو "سوسو" للحصول على التركة وبعد ان تصل منزلها تجد سكان نائمين على سريرها.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.