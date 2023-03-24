شكرا لقرائتكم خبر عن لغز شقيق أمير كرارة وهل ينجح بإنقاذ جده فى الحلقة الثانية من سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إثارة كبيرة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل سوق الكانتو الذى يقوم ببطولته أمير كرارة، ومي عز الدين، وذلك بعدما شهدت الحلقة أكثر من خط درامي أبرز وجود صراع كبير في سوق البالة قبل 100 عام بين تجار الأقمشة، ومحاولة طه القماش إنقاذ جده "عبد العزيز مخيون" بعدما علم بحيلة أحد تجار السوق الذى خبأ بضاعته من أجل الحصول على أكبر مكسب ممكن.

كما أظهرت الحلقة أيضًا محاولة أمير كرارة التوصل إلى لغز اختفاء شقيقه الذى لم يعد منذ الحرب، وهو ما تمني إيجاده، إلا أن صديق شقيقه حينما قابله أخبره بأنه مستغرب أكثر لأنه لم يصل إلى الآن، كل تلك الأسئلة وأمور أخري ستظهر فى الحلقة الثانية المنتظرة مساء اليوم.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.