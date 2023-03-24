شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "مذكرات زوج": العمل بيناقش مشاكل العلاقات لأجيال مختلفة بطريقة عصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج تامر نادي عن تفاصيل مسلسل "مذكرات زوج" الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة cbc، قائلًا إنه عمل اجتماعي لايت، يسلط الضوء على العلاقات والمشاكل الزوجية لمختلف الأجيال بطريقة عصرية خفيفة.

وأشار تامر نادي لـ ”الخليج 365” أن مسلسل مذكرات زوج تدور أحداثه ببساطة حول شخص يشعر بعد سنوات طويلة من زواجه أن لا أحد يشعر به، وأنه غير راضي عن حياته، متابعًا: "شخص حس إنه وسط بيته مش واخد حقه كراجل أو كزوج، وحاسس إنه العمر جري به، وكان محتاج يعمل حاجات كتير تانية ومش راضي عن حياته، رغم إن حياته دي ممكن تكون ودام كل الناس إنها مثالية، لكن هو بيحس إنه عنده وقفة وعايز اتغير، هنشوف بيروح فين وبيعمل أي وهنشوف هو صح ولا غلط".



مذكرات زوج

وذكر أن طارق لطفي يقوم بـ 3 شخصيات نفسية خلال أحداث العمل، الأولى وهي شخصية الزوج المثالي، والثانية وهي شخصيته بعمله، حيث يعمل مراقب جوي وكان يتمنى العمل طيارا، ولكنه شخص سلبي، والشخصية الثالثة عندما يتحول ويتمرد على حياته التي لا يرضى عنها ويريد تغيير ما لا يعجبه ولكن بعد فوات الأوان، "فهييجي يتمرد في وقت مش مناسب بعد ما الوقت عدى".

وعن ظهور طارق لطفي خلال البوستر الرسمي للعمل حاملا هاتف محمول، أوضح أنه عنصر أساسي في الأحداث، إذ يستخدمه في تسجيل مذكراته بطريقة عصرية بصوته بدلا من الكتابة، مضيفا: "العمل كمان بيناقش مشاكل العلاقات بطريقة عصرية لأجيال عمرية مختلفة سواء الشباب أو شخص في منتصف العمر مثل طارق لطفي، أو الأكبر قليلا متمثلة في علاقة خالد الصاوي وسماء إبراهيم".

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يعرض مسلسل مذكرات زوج في الجزء الأول من رمضان في إطار 15 حلقة يوميا على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCHIT الإلكترونية.