شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلون فى الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان.. كريم فهمى وعلى الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسلات رمضان، يظهر بعض الفنانين كضيوف شرف، حيث يظهرون خلال أحادث المسلسل في دور صغير ينتهى في الغالب بوفاة هذه الشخصية أو قتلها على حسب الطابع الذى يحمله المسلسل والمتنوع ما بين التاريخى والدرامى.

أول الشخصيات الراحلة منذ الحلقة الأولى هو الفنان كريم فهمي الذى ظهر فى مسلسل سره الباتع، الذى يعرض على ON والحياة، ومنصة Watch it، حيث جسد شخصية والد أحمد فهمي، وكان يعاني من بعض الأمراض التي تسببت في وفاته.

أما الشخصية التانية فجسدها الفنان على الطيب في مسلسل "عملة نادرة" الذى يعرض على قناة DMC، ومنصة Watch it، حيث جسد شخصية زوج نيللى كريم وفي نهاية الحلقة، ضربه شقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عيد على رأسه بالشومة وتوفى بعدها، وذلك بسبب الصراع على الميراث.

مسلسل "سره الباتع" يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل، وعلى قناة on الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it.، والعمل مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798

ويشارك في المسلسل أكثر من 60 ممثلاً وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

أما مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.