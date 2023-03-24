شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى ومحمد الحلو يبدعان فى تتر ضرب نار بعد 33 عامًا على رائعة "الوسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مسلسل ضرب نار للنجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي منذ اللحظة الأولى فى غناء التتر الخاص به، من العودة بذاكرة جمهور الدراما ومحبي أغاني الثنائى محمد الحلو وحنان ماضى إلى روائعهما القديمة التى اشتهر بها كل منهما، مثلما حصل مع غنائهما معًا بعد 33 عاما منذ آخر تعاون بينهما خلال تتر مسلسل "الوسية".

وأبدع الثنائي في تقديم التتر الذي تتحدث كلماته عن ألم الفراق وعذاب الحب، وهو من كلمات كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

كلمات تتر مسلسل ضرب نار

وتقول كلمات التتر:

لما الطريق بيضل شمس النهار تحمى ونتحرم من الضل

نقطع حبال الود تتبدل الرحمة يتراح مكانها الغل

مش فارقة مين فينا اللي ساب مش فارقة مين اتساب

نفس الألم نفس الوجع مقسوم على الأحباب

بعد اللي ضاع بعد للي راح مين فينا عاش مرتاح

وياريتنا واحنا بنفترق كنا وريبنا الباب

الحب زي الوشم ما بيتشال وإن يوم حاولنا نشيله يتعبنا

لسا الحنين جوا القلوب قتال بس الزمن رافض يقربنا

والشمس لسا مشقشقة غابت في بحر من زى الضياع

ماهو من البداية كان اللقا مكتوب علي ورق الوداع

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى

يذكر أن مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى بدأت بمهرة أثناء إقامتها مع أخواتها بشبرا، ثم تعرضها للتحرش على يد مدير المصنع بعد انتهاءها من العمل، وقيام زيدان (ماجد المصري) برد حقها إليها ومقابلة العترة (محمود غريب)، وعلى الناحية الأخرى بتعرض جابر أبو شديد إلى أزمة كبيرة بسبب قتل ابن عمه أحد الرجال في الصعيد، وهربه من الثأر إلى القاهرة وتحديدا في منطقة شبرا وهناك يساعد شقيق مهرة ويقابلها لأول مرة.



مواعيد مسلسل ضرب نار

مواعيد مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على شاشة قناة on يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.