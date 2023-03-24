شكرا لقرائتكم خبر عن والدة مى عز الدين تتعرض لأزمة صحية.. والنجمة تطلب الدعاء من جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت والدة النجمة مي عز الدين لوعكة صحية، مع بداية شهر رمضان وعرض مسلسلها "سوق الكانتو" الذى يعرض على قناة DMC ومنصة Watch it، ويشاركها في البطولة النجم أمير كرارة.

ونشرت مي عز الدين استورى عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "معلش مش عارفة أتواجد معاكم وأحضر معاكم الحلقات الأولى، والدتى تعبانة دعواتكم بالشفاء ورمضان كريم عليكم".

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وكان صناع العمل طرحوا البرومو التشويقي له، والذي شهد وقوع أحداث المسلسل في أزمنة قديمة وقت الاحتلال الإنجليزى، وسلط الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.