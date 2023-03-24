شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 1.. ظهور مميز للفنانة سهير المرشدي بدور والدة العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 1 ظهور مميز للفنانة القديرة سهير المرشدى، بدور "صديقة " والدة جابر أبو شديد (أحمد العوضى)، بعد غيابها 5 سنوات عن الدراما التليفزيونية، حيث جاءت خلال الحلقة وهي خائفة على جابر، وتنصحه بالابتعاد عن الصعيد والهرب بعد ثأر ابنه عمه (تامر نبيل)، وتهديد أسرة المقتول له، وبالفعل يستمع إليها ويهرب في نهاية الحلقة إلى شبرا.



سهير المرشدي من مسلسل ضرب نار الحلقة 1

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى

يذكر أن مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى بدأت بمهرة أثناء إقامتها مع أخواتها بشبرا، ثم تعرضها للتحرش على يد مدير المصنع بعد انتهاءها من العمل، وقيام زيدان (ماجد المصري) برد حقها إليها ومقابلة العترة (محمود غريب)، وعلى الناحية الأخرى بتعرض جابر أبو شديد إلى أزمة كبيرة بسبب قتل ابن عمه أحد الرجال في الصعيد، وهربه من الثأر إلى القاهرة وتحديدا في منطقة شبرا وهناك يساعد شقيق مهرة ويقابلها لأول مرة.

مواعيد مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على شاشة قناة on يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.