شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز محطات المخرج حسين كمال فى ذكرى رحيله الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الجمعة، مع ذكرى رحيل المخرج حسين كمال، الذى رحل عن عالمنا يوم 24 مارس من عام 2003، أى قبل 20 عاما، ويعد من أهم مخرجى السينما المصرية على مدار تاريخها، لما قدمه من أفلام مهمة وبارزة طوال مشواره، حيث درس فى معهد باريس للسينما، ثم درس الإخراج المسرحى والدراما فى روما.

وقدم أعمالا مختلفة للتليفزيون والمسرح والسينما والإذاعة وأخرج 27 فيلما معظمها مقتبس من روايات مصرية، خاصة روايات إحسان عبد القدوس وجاءت أربعة من أفلامه في قائمة أفضل 100 فيلم مصري وثلاثة في قائمة أهم 100 فيلم عربي وأغلب أفلامه تترك بصمة في تاريخ السينما المصرية.

ومن أهم أفلام فى مشواره فيأتى على قائمتها فيلم "شىء من الخوف" الذى قدمه عام 1969 وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير ثروت أباظة، فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس" من إنتاج 1979 و فيلم "البوسطجي" وهي رواية كتبها يحيي حقي و قام ببطولتها الفنان شكري سرحان، و فيلم "إمبراطورية ميم" وهو واحد من كلاسيكيات السينما المصرية وقامت ببطولته سيدة الشاشة فاتن حمامة .

وفيلم "ثرثرة فوق النيل" المأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم ثرثرة فوق النيل للكاتب نجيب محفوظ وشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم احمد رمزي وسهير رمزي وميرفت أمين وماجدة الخطيب وعادل أدهم وعماد حمدي وصلاح نظمي، وفيلم "أبي فوق الشجرة " للعندليب واستمر عرضه في دور سينما أكثر من 50 أسبوعاً.

وفيلم "حبيبي دائماً" من أهم الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية ومن ضمن أفلامه فيلم "مولد يا دنيا"، و فيلم "نحن لا نزرع الشوك" و الحب تحت المطر و فيلم "العذراء والشعر الأبيض.

ومن أفلامه أيضا "دمي ودموعي وابتسامتي"، و"أرجوك أعطني هذا الدواء"، و"المساطيل"، بالإضافة إلى مسرحية " علشان خاطر عيونك " و"الواد سيد الشغال"، ومسرحية " أنا والنظام وهواك" ، ومسرحية "ريا وسكينة".