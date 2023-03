شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة توم كروز تدخل الجامعة لدراسة الموضة ووالدها آخر من يعلم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجم هوليوود توم كروز آخر من يعلم عن تفاصيل حياة ابنته "سورى"، من زوجته السابقة كاتي هولمز، التى تبلغ من العمر حاليا 17 عامًا، وتتحضر للانتقال من مرحلة الدراسة الثانوية إلى الجامعية.



توم كروز وابنته

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، فإن توم كروز منذ وقوع الطلاق بينه وبين الممثلة الأمريكية كاتى هولمز، عام 2013، لم يرَ ابنته منها إلا نادراً، وآخرها منذ سنوات طويلة، إلا أنه ملتزم بمصاريف ابنته حتى بلوغها سن الـ18 عاماً.



توم وابنته وكاتي



كاتي هولمز وابنتها سوري

ابنة توم كروز وكاتى هولمز تستعد لدراسة الموضة فى نيويورك

وأكدت الصحيفة أن ابنة كروز وكاتى "سورى" بدأت بالفعل التقدم إلى الكليات بمساعدة والدتها، حيث أرسلت بعض الطلبات الجامعية، وتنوى دراسة الموضة فى نيويورك، حتى تكون قريبة من والدتها ذات الخبرة الواسعة في عالم الموضة والأزياء.

وحسب التقرير تقوم الأم بكل ما يلزم لتكون سندًا للابنة، خاصة وأن نجم أفلام المهمة المستحيلة، غائب تماماً عن المشهد، ولا يعرف أي شيء عن الفتاة، ولا حتى عن ميولها وخياراتها ومراحل وتفاصيل حياتها.

توم كروز

لماذا غاب توم كروز عن حفل توزيع جوائز الأوسكار؟

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجم العالمي توم كروز، تغيب عن حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، حيث حصل فيلمه Top Gun: Maverick على جائزة أفضل صوت.

وكان الممثل، 60 عامًا، غائبًا عن أكبر ليلة في السينما بسبب سفره إلى الخارج لتصوير فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning في المملكة المتحدة، حسبما ذكر موقع ديلي ميل.

وكان المنتج جيري بروكهايمر متواجد في الحفل في حالة فوز Top Gun: Maverick بجائزة أفضل فيلم - لكن Everything- Everywhere All At Once فاز بجائزة الأوسكار.