شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: كنت محسوبا على الصناع نمرة كوميدية حتى قدمت "سره الباتع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد فهمى أنه يبحث طوال الوقت على توسيع قماشته فى التمثيل من خلال تقديم أدوار بعيدة عن الكوميديا التى اشتهر بها خلال أعماله السابقة بالسينما والدراما، حتى جاءه مسلسل سره الباتع واختيار المخرج خالد يوسف يوسف، ليكون أول أدواره البعيدة عن الكوميديا فى الدراما بعد خوض التجربة سابقاً في السينما خلال فيلم العارف.

وأوضح فهمى لـ"الخليج 365" ابعتادى عن الكوميديا فى الدراما كان أصعب مقارنة بالسينما لافتاً "أنا دايما محسوب بالنسبة للصناع نمرة كوميدية وبتبيع وبيجى على مسلسلك إعلانات، فكانوا يقولوا إيه اللى يخلينى أجيب فهمى يعمل جد، ما أخليه في الحتة بتاعة الكوميديا هو بيعملها كويس، الصراحة الموضوع يحسب لحسام شوقى إنه فكر مع أستاذ خالد يوسف انى أعمل "سره الباتع" ويبقى أول مرة في الدراما بعيد عن الكوميديا".

مسلسل "سره الباتع" يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل، وعلى قناة on الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع.

وتضم قائمة أبطال المسلسل كلاً حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.