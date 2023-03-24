شمس الكويتية بوصلة رقص ساخنة وهي شبه عارية مع شخص مجهول.. والجمهور يعلق "ضيعتي صافينار وسما المصري"

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو للفنانة شمس الكويتية، وصفوه بالفاضح والخادش للحياء.

الفيديو الذي سبق أن نشرته شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترتدي ملابس جريئة، تكشف مفاتنها، وتؤدي وصلات رقص ساخنة، بعضها كانت مع أحد الأشخاص، حيث كانت ترتدي كروب توب وتنورة قصيرة، وترقص على أنغام أغنية لمطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش.

وأثارت المقطع ضجة واسعة على السوشيال ميديا، وأعتبره البعض فاضح وخادش للحياء.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها شمس الكويتية الجدل برقصها الساخن، فقد سبق أن ظهرت بمقطع فيديو من إحدى الحفلات في تركيا وهي ترقص مع شخص مجهول بطريقة جريئة.

شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز: "لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن"

هاجمت النجمة شمس الكويتية الملك تشارلز الثالث لعدم دعوته سورية إلى حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الاثنين المقبل.

وقالت شمس في منشورات عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: "سوريا مو محتاجة تقدير من حد، سوريا إمبراطورية تقديرها عمره 12 ألف سنة وقدّرها سيد الخلق محمد (ص) بذكره "إذا ضاقت عليكم المحن فعليكم بالشام وباليمن"".

وأضافت: "الدليل الملكة إليزابيث في كل مملكتها حديثة العهد بالنسبة الى سوريا، طلبت فستان زفافها من الشام في ذلك الوقت".

واختتمت شمس بالقول: "فيا عزيزي الملك تشارلز، عليك تقدير الشعب السوري لأنه لولا علماؤهم وملوكهم وحضارتهم لكنت أنت الآن عبارة عن حيوان منوي لم يُخلق بعد بسبب الحرب الظلامية الكنسية التي كانت تعيشها أوروبا ليس من بعيد، حابة أذكر بيت شعر بس ما أبي أجيب العيد... كفاكي يا سوريا أنك الملجأ المحمّدي".