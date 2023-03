شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء عرض فيلم الرعب Winnie the Pooh: Blood and Honey فى هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت الصين طرح فيلم الرعب Winnie The Pooh فى هونج كونج، حيث كان من المقرر أن يتم عرض فيلم Winnie the Pooh: Blood and Honey فى الصين هذا الأسبوع، إلا أنه تم إلغاء عرض العمل الجديد بدون إبداء أسباب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME".

وصرحت شركة VII Pillars Entertainment الموزعة لـ فيلم Winnie the Pooh: Blood and Honey، على صفحاتها Meta Socials (على Facebook و Instagram) أنه "بأسف شديد" تم إلغاء طرح فيلم Winnie the Pooh: Blood and Honey، يوم 23 مارس الجارى، ولم تعلن أى تفاصيل إضافية حول سبب الإلغاء.

تكهنت صحيفة الجارديان بأن الإلغاء المفاجئ لـ طرح فيلم العرب Winnie the Pooh: Blood and Honey، ربما يرجع إلى الرقابة الصينيينة، الذين استهدفوا من قبل الشخصية الرئيسية للفيلم، بو، وهذا على الرغم من حقيقة أن الدب تم إنشاؤه في الأصل من قبل المؤلف الإنجليزي AA Milne، مع إصدار أول قصة Winne The Pooh في عام 1926.

ألا أنه انشترت الميمات التي تقارن الدب بالرئيس شي جين بينج، وبدأت المقارنات في عام 2013 عندما زار شي الولايات المتحدة والتقى بنظيره آنذاك، باراك أوباما، واستغل بعض المعلقين عبر الإنترنت تشابههم مع بو وتيجر.

يقوم بدور البطولة فى الفيلم، كريج ديفيد داوسيت، وكريس كورديل، بدور وينى وصديقه المقرب Piglet، اللذان ينتابهما هياجًا بعد أن تخلى كريستوفر روبن (نيكولاي ليون) عنهما للالتحاق بالجامعة، وبدون تأثير صديقهم البشرى، يتحول الاثنان إلى وحوش، باحثين عن الفريسة ومطاردة البشر بالقرب من منازلهم، ويعرض المقطع الدعائى الشخصيات في حالة هياج ومطارده للبشر، كما ورد في موقع " variety ".

كما كشف المخرج ريس ووترفيلد، فى مقابلة مع Variety، أنه تم تصوير الفيلم على مدار 10 أيام بالقرب من غابة أشداون فى إنجلترا، وهو مصدر إلهام لـ Hundred Acre Woods كما تم تصويره في قصص Milne الأصلية، والتى دخلت المجال العام فقط هذا العام، لتجنب مشكلات حقوق الطبع والنشر مع Disney التي تمتلك تفسيرات الشخصية كما تظهر في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتم تغيير بعض العناصر، بما في ذلك تبديل قميص Pooh Bear الأحمر بمعدات الحطاب وإغفال شخصيات مثل Tigger التى لا تزال تخضع لحقوق الطبع والنشر.

وفى وصف لهجة الفيلم، قال ووترفيلد لصحيفة Variety ، إن السلاشر سوف يوازن بين عبثية الفرضية وبين الرعب الحقيقي بينما تشرع الحيوانات المحنطة الأسطورية في هياجها.

وأضاف "عندما تحاول تصوير فيلم كهذا، وهو مفهوم غريب حقًا، فمن السهل جدًا السير في طريق لا يوجد فيه شيء مخيف، وهو أمر مثير للسخرية حقًا وغبي حقًا، وأردنا أن ننتقل بين الاثنين".