شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تستمر فى تقديم الوجوه الشابة فى مسلسلها "1000 حمد الله ع السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ عام 2002 تتواجد النجمة يسرا في الدراما الرمضانية بشكل مستمر، وإضافة لاختيار موضوعات اجتماعية تهم الجمهور، سواء في قوالب مثيرة أو كوميدية، فهي تحرص دوماً على دعم النجوم الشباب وإمداد صناعة التليفزيون بوجوه طازجة جديدة. هذا العام يقدم مسلسلها "1000 حمد الله ع السلامة" الظهور الأول للمغنى عنبة كممثل، بجوار غنائه لمقدمة التترات.

أيضاً يبرز المسلسل عدداً من النجوم الشباب الذين أثبتوا مواهبهم في أعمال سابقة، مثل النجمة الشابة مايان السيد والنجم آدم الشرقاوي اللذين يقدمان دوري أبناء يسرا في المسلسل، حيث وُلدا وعاشا حياتهما بالكامل في كندا ثم عادا مع والدتهما إلى مصر للحصول على ميراث والدهما وزوجها، ليواجه الثلاثة سلسلة مواقف كوميدية منذ وصولهم إلى مطار القاهرة.

أيضاً تتعاون يسرا في هذا المسلسل لأول مرة مع المخرج عمرو صلاح، والذي قدم أفلاماً كوميدية ناجحة خلال آخر عامين مثل "ديدو"، "زومبي"، و"جروب الماميز"، ويُعد "1000 حمد الله ع السلامة" هو مسلسله الأول في موسم رمضان.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب. يذكر أن مسلسل "1000 حمد لله ع السلامة" يعرض على قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله ع السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.