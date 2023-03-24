مسلسل معاوية يخرج من السباق الرمضاني بشكل مفاجىء.. فما هي الاسباب؟

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مارس 2023 05:43 صباحاً - أعلنت منصة “شاهد” في ردها على تغريدة على موقع تويتر أن العمل الدرامي الديني لن يعرض ضمن شبكة مسلسلات رمضان.

وفي رد على سؤال لأحد المغردين حول ما إذا كان المسلسل سيعرض أم لا، أجاب الحساب الرسمي للمنصة التابعة لشبكة MBC: “للأسف مسلسل (معاوية) خارج السباق الرمضاني”.

وكان قد انفجر الجدل حول العمل، نهاية الشهر الماضي، بعد احتجاجات من مرجعيات عراقية اعتبرت أن العمل قد “يثير النعرات الطائفية”. وانتشر وقتها خطاب قيل إنه من مكتب الشبكة في بغداد موجّه إلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يؤكد فيها أن العمل لن يعرض في العراق، “التزاماً بقواعد البث الإعلامي الصادر عن الهيئة”.

لكن إدارة MBC عادت وأكدت أن هذا الخطاب مفبرك، وفي بيان صادر في مطلع شهر مارس/ آذار الحالي، أوضحت أن “تلك الخطابات التي تحمل شعارات MBC هي خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة، لذا فإن كل من يتناقلها أو يروّج لها عن قصد أو عن غير قصد سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية أصولاً.. كما توضح مجموعة MBC أن مسلسل “معاوية” ما زال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً”.

وأخيرا جاء الرد قبل ساعات ومع انطلاق موسم العرض الرمضاني، من منصة “شاهد” لتؤكد أن العمل لن يعرض حالياً وهو مؤجل إلى وقت لاحق لم تحدده.