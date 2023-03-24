شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس بصحبة زوجها فى شوارع نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الثنائى جينيفر لورانس مع زوجها كوك ماروني أثناء سيرهما في شوارع مدينة نيويورك سوياً، وخطفت لورانس الأنظار بإطلالتها خاصة أنها تميزت بعدم وجود أي ميكب على وجهها مثلما ظهر في الصور.

وقد انشغلت جينيفر لورانس طوال الفترة الأخيرة بالعمل على مشروعها الأخير الممثل في فيلمها No Hard Feelings، وظهرت منذ أيام في مونتوك، الواقع في هامبتونز داخل مدينة نيويورك، من اجل استكمال تصوير مشاهدها للعمل التي تحاول الانتهاء منه قريباً، وارتدت لورانس رداء أرجوانيًا فخمًا بين لقطات التصوير.



لورانس وزوجها

وكانت النجمة العالمية جينيفر لورانس، قد تحدثت عن الجانب المظلم عندما حققت النجومية العالمية من خلال سلسلة The Hunger Games بعد عرض الفيلم فى عام 2012، حيث اعترفت بأنها شعرت بأنها "سلعة" وفقدت إحساسها بالسيطرة، وذلك حسبما قالت فى تصريحات خلال مهرجان لندن السينمائى.



لورانس

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، وفقًا لمجلة Variety، "كنت أشعر بفقدان السيطرة على نفسى تمام"، وأدلت النجمة العالمية بهذه التصريحات لـ"فرانسين ستوك" خلال مقابلة على خشبة المسرح فى سلسلة حوارات الشاشة لمهرجان لندن السينمائى.