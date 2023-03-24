شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سره الباتع الحلقة 2.. خالد الصاوى يجمع الفلاحين للتصدى للحملة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سره الباتع، المذاع على قناتى الحياة و ON ومنصة Watch it، ظهور الفنان خالد الصاوي والذى يجسد دور "شيخ البلد"، حيث يعد من أكثر الشخصيات التي تظهر لأهل القرية بأنه يتصدى لقوات نابليون والاحتلال الفرنسي.

وينتقل المسلسل إلى عام 1798 إبان الحملة الفرنسية، ونرى صراعات بين الفلاحين وبعضهم البعض بسبب تجنيد الفلاحين لمحاربة الفرنسيين، ويظهر حامد (أحمد السعدني) والذي يرفض استغلال الفلاحين في محاربة الفرنسين خاصًة وأنهم لا يعرفون كيفية استخدام الأسلحة مثل الفرنسيين.

وشهدت الحلقة ظهور النجم حسين فهمي مجسدا دور عالم فرنسي، وظهر خلال مشهده وهو يكتب الخطاب باكيًا أمام مقام السلطان حامد، وتشهد الحلقة أيضاً قصة حب أحمد السعدنى "حامد" وحنان مطاوع "صوفيا" ولكن يرفض الشيخ "سليم" خالد الصاوى زواجهما، وهذا يتسبب في امتناع الثنائي صوفيا وحامد عن الزواج.

مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى مسلسل سره الباتع كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض على قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.