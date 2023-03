شكرا لقرائتكم خبر عن 68 مليون دولار عالميا لـ Shazam! Fury of the Gods والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Shazam! Fury of the Gods إيرادات وصلت إلى 68 مليونا و803 آلاف دولار منذ طرحه يوم 17 مارس الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و10 دقائق.

وانقسمت إيرادات فيلم Shazam! Fury of the Gods بين 34 ألف دولار بدور العرض العالمية، وكانت قد انضمت الممثلة الأمريكية لوسى ليو لفيلم Shazam! Fury of the Gods، العمل الذى يعد الجزء الثانى من فيلم Shazam، ومن المقرر أن تلعب ليو شخصية شريرة جديدة تدعى Kalypso.

العمل الجديد سيكون من إنتاج شركتى New Line و DC Films، وتنضم ليو إلى النجم زاكاري ليفي، الذى يعيد تمثيل دوره في سلسلة الأفلام، جنبا إلى عضوين جديدين في فريق التمثيل راشيل زيجلر وهيلين ميرين، اللتان ستلعبان دور الشرير هيسبيرا، ابنة أطلس وشقيقة كاليبسو.

وعاد ديفيد إف ساندبرج لإخراج السلسلة، على أن يكتب سيناريو العمل نري جايدن، الفيلم الجديد Shazam! Fury of the Gods مستوحى من شخصية دي سي التي أنشأها بيل باركر وسي سي سي بيك.

على أن يدور الجزء الثانى من فيلم Shazam! Fury of the Gods ، حول قصة المراهق بيلي باتسون الذي، عند تلاوته للكلمة السحرية “SHAZAM!” تم ضربه من قبل البرق الحي للآلهة وتحول إلى بطل خارق بالغ يدعى Shazam.

ليو شاركت في بطولة الدراما الشعبية Elementary لمدة سبعة مواسم، كما شاركت مؤخرًا فى المسلسل الكوميدى Why Women Kill، وعلى الجانب السينمائى، تشتهر ليو بأدوراها فى أفلام Charlie’s Angels وKill Bill.