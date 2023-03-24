شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر متميزة فى أولى حلقات مسلسل سوق الكانتو .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازت الحلقة الأولى من مسلسل سوق الكانتو على انتباه المشاهدين، مما جعل اسم العمل يظهر فى تريندات البحث "جوجل"، بعد ساعات من عرضها على قناة DMC.

اتسمت الحلقة الأولى من مسلسل سوق الكانتو بمجموعة من المميزات التى تتنبأ بعمل مختلف، خاصة أن العمل يدور فى عشرينيات القرن الماضى، مما يضع المشاهد أمام عمل فنى "يجذب" تركيزه.

وهذه مميزات من أولى حلقات مسلسل "سوق الكانتو تبشر بعمل فنى ممتع، منها:

- أحداث الحلقة الأولى اتسمت بالبساطة والوضوح والسرد السريع لما يريد المشاهد اكتشافه.

- لقطات لأبطال العمل التى جمعت بين الكوميديا والدراما، والتشويق.

- الكادرات فنية والموسيقى التصويرية التى تلفت أنظار المشاهد.

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.