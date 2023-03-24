شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو يخطف الأنظار فى أولى حلقاته والان مع تفاصيل الخبر
ثم نرى مشهدا يظهر فيه أمير كرارة (طه) داخل أحد البارات يلاعب عسكري إنجليزي القمار، وينصب عليه ويخدعه ويأخذ أمواله بالخداع والغش، ثم يدخل في مشادة مع أحد اللاعبين الذي يكتشف خداعه ويضربه.
وبعد ذلك يظهر عبد العزيز مخيون (شحاتة) يغازل إحدى السيدات في محل لبيع الأقمشة، ويأتى أحد الأشخاص ويخبره بأنه يبحث عن طه القماش، وتظهر الفنانة مي عز الدين تجسد دور خياطة تدعى (راوية). ويأتى شخص يدعى (الخواجة) ويهدده بألا يستمر فى تقطير الكحول لأنها شغلة شخص يدعى جابر.
وكان صناع العمل طرحوا البرومو التشويقي له، والذي شهد وقوع أحداث المسلسل في أزمنة قديمة وقت الاحتلال الإنجليزى، وسلط الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.
تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.