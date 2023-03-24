شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يبحث عن مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي.. تعرف على موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي تريند محرك البحث جوجل مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تتمتع النجمة منى زكي بجماهيرية كبيرة وهناك من يبحثون عن أعمالها لمشاهدتها، كما أن البرومو الخاص بـ مسلسل تحت الوصاية حمل الكثير من العوامل التشويقية لمشاهدة هذا العمل.

مسلسل تحت الوصاية مكون من 15 حلقة وسيتم عرضه في النصف الثانى من شهر رمضان المبارك فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع على شاشة قناة DMC، وذلك استكمالا بعد انتهاء مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين.

وتدخل النجمة منى زكي صراعات عديدة مع أهل زوجها المتوفي بسبب حقها وحق أولادها، خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية، إذ تجسد دور "حنان" وهي أم وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتضطر خلال الأحداث للانتقال للعيش في "دمياط" لحماية أولادها وتبدأ تمتهن الصيد وتعمل بين الرجال.

ونشرت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقي للعمل عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليه: "حنان هتتحدى البحر عشان حقها وحق ولادها لكن الدنيا مش سهلة، انتظروا مسلسل تحت الوصاية في رمضان على WATCHIT رمضانك عندنا".

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت شركة ميديا هب سعدي – جوهر طرحت مؤخرا البرومو الرسمي للمسلسل، الذي كشف عن هروب منى زكى بصحبة ابنها وابنتها من شىء ما، فضلا عن طرح البوستر الرسمي للعمل والذي تصدرته "زكي" وظهرت مرتدية للحجاب".