دواين جونسون يرفض الظهور فى Shazam! Fury Of The Gods دون سبب

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل زاكارى ليفى أن النجم العالمى دواين جونسون منع نجوم فيلمه Black Adam، من الظهور فى مشهد ما بعد خاتمة الفيلم الجديد Shazam Fury Of The God، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما كشف المخرج ديفيد ساندبيرج سابقًا أن أبطال فيلم Black Adam، من المقرر أن يظهروا فى خاتمة فيلم Shazam! Fury Of The Gods، لكنه أكد أنه تم إلغاء تصوير المشهد قبل ثلاثة أيام من تصويره، ما أجبره على وجود أبطال أفلام آخرين للظهور فى هذا المشهد.

وذكرت صحيفة The Wrap أن جونسون منع أبطال فيلمه من الظهور فى Shazam! Fury Of The Gods، كما أنه نفى ظهور ليفى فى فيلمه المقبل، وإلى الآن لم يجب أى من أبطال العملين سواء جونسون أو ليفى عن حقيقة ما يحدث فى الأعمال التى تقوم بإنتاجها شركة DC.

العمل الجديد سيكون من إنتاج شركتى New Line و DC Films، وتنضم ليو إلى النجم زاكاري ليفي، الذى يعيد تمثيل دوره في سلسلة الأفلام، جنبا إلى عضوين جديدين في فريق التمثيل راشيل زيجلر وهيلين ميرين، اللتان ستلعبان دور الشرير هيسبيرا، ابنة أطلس وشقيقة كاليبسو.

وعاد ديفيد إف ساندبرج لإخراج السلسلة، على أن يكتب سيناريو العمل نري جايدن، الفيلم الجديد Shazam! Fury of the Gods مستوحى من شخصية دي سي التي أنشأها بيل باركر وسي سي سي بيك.

على أن يدور الجزء الثانى من فيلم Shazam! Fury of the Gods ، حول قصة المراهق بيلي باتسون الذي، عند قراءة للكلمة السحرية SHAZAM تم ضربه من قبل البرق وتحول إلى بطل خارق بالغ يدعى Shazam.