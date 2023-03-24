شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من هاري كين عقب فوز منتخب إنجلترا أمام إيطاليا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام هاري كين لاعب منتخب إنجلترا، بالتعليق على فوز منتخبه أمام نظيره منتخب إيطاليا، في منافسات يورو 2024.

ونجح هاري كين من إحراز الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا، في المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وقال هاري كين عقب اللقاء: الفوز يعني كل شيء.. لقد كنت متحمسا للغاية لارتداء قميص إنجلترا والعودة مجددا لبدء حملة التأهل إلى النهائيات الأوروبية العام المقبل.

وتابع: كان لا بد من احتساب ركلة جزاء، وبمجرد أن تسدد الكرة في الشباك تجتاحك مشاعر هائلة.. لحظة سحرية.

وعلق على انتظاره تنفيذ ركلة الجزاء بسبب تقنية الفيديو: لقد اعتدت على ذلك لأن الكثير منها تحتسب بهذا الشكل.. أعمل بجد في التدريبات، واخترت المكان وسددتها، إنها ليلة رائعة، لم نفز في إيطاليا منذ فترة طويلة، التسجيل والفوز، شيء مميز للغاية.

واستكمل: كانت نهائيات كأس العالم صعبة لكننا تحدثنا هذا الأسبوع عن العودة إليها.. نحن من أفضل الفرق في أوروبا.. تحقيق هذا الفوز يدل على استعدادنا للتحدي.

وأتم عن إشادة روني له: شكرا جزيلا.. كنت في الملعب عندما حطم واين الرقم القياسي.. أعرف ما يعنيه ذلك بالنسبة له وكنت فخورا جدا به،أتذكر عندما أعطيته جائزة الحذاء لتحطيم الرقم القياسي، وقال إنه سيعيدها لي ذات يوم.. إنه رجل مميز.