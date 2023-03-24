شكرا لقرائتكم خبر عن "سره الباتع" يناقش طريقة مقاومة الحملة الفرنسية.. ونيللى تخاف على طفلها من أعمامه فى "عملة نادرة" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "سره الباتع" والذى يعرض على قناتى الحياة وon، ريف مصر عام 1798 ويظهر جنود الحملة الفرنسية والقادة، وشهدت الحلقة ظهور الكثير من نجوم العمل؛ فقد ظهر الفنان حسين فهمى فى شخصية عالم فرنسى زمن الحملة الفرنسية، ويكتب خطابات لأحفاد نابليون بونابرت وأحفاد السلطان حامد.

بينما يظهر خالد الصاوى فى شخصية شيخ البلد وأحمد السعدنى فى شخصية حامد وأيضا يظهر النجم أحمد عبد العزيز فى شخصية الحاج شهاب ويظهر الشاعر هشام الجخ فى دور صابر، ويتجمع أهل القرية فى الجامع لمناقشة كيفية مواجهة الحملة الفرنسية ولكن لم يتفقوا.

فيما بدأت أحداث أولى حلقات مسلسل عملة نادرة والذى يعرض على قناة cbc من بطولة نيللى كريم التى تجسد شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان فى عام 2003 فى "نجع عبد الجبار" بالصعيد، وكان المشهد الأول هو ولادة نادرة لطفلها وسط سعادة الجميع خاصة حماها عبد الجبار "جمال سليمان".

لكنها تفصح عن مخاوفها لزوجها بلال "على الطيب" بسبب إنجابها الولد، مما سيدفع إخوته للعداوة خاصة أن والدته "فريدة سيف النصر" لم تحبها وتعتبرها غريبة عنهم، ويقرر "عبد الجبار" أن يكتب قطعة أرض لابنه بلال الذى أنجب الولد ويوافقه إخوته ولكن يبدأ الحقد والعداوة تملأ قلوبهم.