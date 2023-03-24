شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر تصدم ياسر جلال بحملها منه فى الحلقة 1 من مسلسل علاقة مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC، اتصال "شريف" محمود فارس بـ"بثينة" مي عمر ليتفق معها على مقابلتها، وأخبرته بأنها ستقابله غداً.

ذهبت "بثينة" لمكتب "عمرو" ياسر جلال في الشركة لمقابلته وطلبت منه أن تتحدث معه ليدخل فاجأة عليهما زوجها وبنفس الوقت هو صديقه وشريكه "أمجد" مراد مكرم، وقامت بتحوير الحديث وإنها جاءت بسبب اشتياقها لـ"أمجد".

حاولت "بثينة" الاتصال بـ"عمرو " في أوقات مختلفة ولكنه صمم على عدم الرد عليها، وبرر لزوجته "عاليا" داليا مصطفى" بأنه لا يريد التدخل في مشاكل "أمجد" و"بثينة"، وبسبب عدم رده الكثير أرسلت له مقطع صوتيا طلبت منه مقابلته لأمر يخصها هي.

والتقت "بثينة" مي عمر بـ"عمرو" ياسر جلال، وأخبرته بأنها تحمل له مفاجأة ليطلب منها أن تقول ما هي المفاجأة، فكانت المفاجأة صادمة، حيث أخبرته بأنها حامل منه، لتختتم الحلقة الأولى في أجواء مثيرة لما ستحمله الحلقة المقبلة وتكشف عن الأحادث الغامضة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.