شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 1.. عودة مي عمر لمراد مكرم والأحداث تكشف علاقتها بشخص آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وdmc، جلوس "عاليا" داليا مصطفى مع والدتها التي تجسدها ميمي جمال، وتحدثا سويا عن علاقة "بثينة "مي عمر و"أمجد" مراد مكرم.

وقالت ميمي جمال لابنتها "عاليا" داليا مصطفي: "الستات تتحمل كل شىء إلا الإهانة، وعشان كدة بثينة مش قادرة تسامحه"، لتخبرها ابنتها "عاليا": "هي فعلا معذورة بس هو كمان صعبان عليا".

فيما حاولت "دينا" بسنت شوقي إقناع "بثينة" مي عمر في العودة لزوجها "أمجد" ليس من أجل الحب ولكن من أجل مصلحتها، وأن تطلب منه أن يكتب لها الفيلا والسيارة باسمها، وأن يضع فلوس باسمها في البنك، واقتنعت بذلك.

غادر "أمجد" المستشفى وجلس مع "بثينة" بحضور "عمرو" ياسر جلال وزوجته "عاليا" داليا مصطفى كجلسة صلح واعادتهما لبعضهما مرة أخرى، واشترطت "بثينة" على "أمجد" بعدم الإهانة والشك فيها نهائيا، وأخبرها بأنه تعلم الأدب.

وغادر "عمرو" وزوجته "عاليا" ليتركا "أمجد و"بثينة" حتى يتحدثا سوياً، وطلب "بثينة" أمجد" أن يكتب لها السيارة والفيلا، وأن يضعه فلوس بالبنك باسمها ولن تعود له إلا بعدما ينفذ طلباتها وتتأكد بأنه تغير، وأخبرها بموافقته وطلب منها أن يتقابلا سوياً كل يوم حتى يعودان لبعضهما مرة أخرى.

ذهب "أمجد" وبثينة" في اليوم التالى لتناول الإفطار وطلبت منه الذهاب للحمام، وقابلت "شريف" محمود فارس، وطلبت منه أن يغادر المكان حتى لا يراها زوجها معه، ولكنه طلب منها أن يقابلها ويريد التحدث معها، وطلب منها أن تزيل الحظر على هاتفها، وسألها بالنهاية هل ما زالت تحبه لتؤكد له بأنها تحبه.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ورشدان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.