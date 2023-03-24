كتب امير فتحي في الجمعة 24 مارس 2023 12:50 صباحاً - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل برودكات الكوميدي، تقليد للفنانين السعوديين محمد عبده وعائض القرني. وقال ممثل شخصية فنان العرب: “مساكم الله بالخير جميعا”، ليرد عليه ممثل شخصية عائض القرني: “مساك الله بالخير طال عمرك”. ورد مؤدي شخصية محمد عبده: “مو أنت أنا أتكلم مع جمهوري، أنت تبغى سلام فنانيين ولا سلام زملاء”، ليرد عليه: “سلام زملاء طال عمرك”. ودخل مٌقلد محمد عبده في الغناء ليقاطعه القرني، فيرد عليه ممثل الشخصية الأولى: “تبغاني أديك على وشك؟”.

كانت هذه تفاصيل خبر تقليد محمد عبده وعائض القرني في اولى حلقات برودكات.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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