شريف عامر يكشف عن دوره في مقلب “رامز نيفر اند”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مارس 2023 12:50 صباحاً - كشف الإعلامي المصري شريف عامر، مفاجأة بشأن عن دوره في برنامج رامز جلال «رامز نيفر إند»، قائلا: «أنا مكنتش ضحية أنا كنت التجربة».
قال الإعلامي شريف عامر، خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»،: «أنا كنت التجربة والضحية اللي بيجربوا عليها قبل ما يستضيفوا ضحايا جديدة»، مضيفا: «رامز كان رافض يقول لي أي شيء».
وأضاف: «محدش رضي يقولي أي حاجة ولا حد غششني حاجة»، لافتا: «فيه حد من الزملاء قالي الأفضل أنك تقلع النضارة يا شريف»، لافتا: «أنا فيصت جدا وتعبت لكن على الأقل أنا عافرت وقولت هعمل زي ما رامز يعمل، وأخدت خبطتين صح».
وأشار: «مكنتش أعرف أن الغسالة دورتين، وخدت خبطتين صح»، موضحا: «اللي أنا معجب بيه جدا في الضحايا أنهم بيقدروا يكملوا بعد المقلب ويتخانقوا مع رامز، لأن رامز وهو بيكلمني مكنتش حاسس بحاجة، كنت عمال أكشف على نفسي واتأكد أن ضهري سليم».
وأوضح الإعلامي شريف عامر: «أنا اللي قولت لهم حطوا مخدات على الحيطة، الضحايا المفروض يدعولي».
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