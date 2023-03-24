شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يهرب من سوهاج إلى شبرا ويقابل مهرة فى الحلقة الأولى من ضرب نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار، بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، العديد من الأحداث، حيث تتعرض مهرة لمحاولة تحرش من قبل مدير المصنع الذي تحمل فيه بمنطقة شعبية، وتكشف الأحداث كيفية تحملها مسئولية إخوتها بعد وفاة والدها والصعوبات التي تواجهها.

وتذهب مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلال الأحداث للبحث عن شقيقها طارق (أحمد غزي)، بعد اكتشافها أنه خرج من المنزل بالليل وتجده برفقة أصدقائه، ليخبرها أنه ليس صغيرا، ويعود برفقتها إلى البيت، كما تحاول سحر مصالحة مهرة بعد ما حدث لها في المصنع، لتخبرها أنها تحملت الكثير منذ وفاة والدها وتحمل مسئولية إخوتها.

ثم يأتى رجال رزق (ضياء عبد الخالق) لمهاجمة جابر (أحمد العوضي) ويحاول الهروب منهم، ويطلقون الرصاص عليهم، ولكنه يتمكن من الهجوم على أحد الرجال وضربه والهرب منه، حتى تأتى سيارة الشرطة وتأخذه، وبمواجهة رزق يخبر الشرطي أنه لا يريد ظلم جابر وأنه ليس القاتل.

تخبر والدة جابر (سهير المرشدي) ابنها بالابتعاد عن البلد للحفاظ على حياته وألا يكون عنيدا مثل والده، بسبب الثأر الخاص بابن عمه، وبالفعل يقوم جابر بالهرب من بلدته وسماع كلام والدته، والذهاب إلى القاهرة، مع محاولة العترة التقرب من مهرة مجددا ولكن يقف له المدير الجديد للمصنع.

يذهب جابر أبو شديد إلى صديقه سامي (أحمد الرافعي) فى القاهرة وتحديدا في المنطقة التي تسكنها مهرة بشبرا، ليستأجر غرفة فوق السطوح بأحد المنازل، وأثناء الليل يكتشف جابر أن هناك بعض الرجال يعتدون على شاب فينزل لمساعدته، لنكتشف أنه طارق شقيق مهرة، ويقوم بضربهم، ويأخذه طارق معه إلى منزله بعد مساعدته له، ليقابل مهرة لأول مرة وتنتهي الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار على ذلك.