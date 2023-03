شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور خاص للشيخ ياسين التهامى فى الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الشيخ ياسين التهامي في الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار، حيث يقوم جابر أبو شديد (أحمد العوضي) بتعليق صورة خاصة بياسين التهامي في محله الخاص بـ"كوتشات العربيات"، فى لفتة من صناع العمل وبالأخص الكاتب ناصر عبد الرحمن المعروف عنه أنه من مريدى الشيخ.

وتدور قصة مسلسل ضرب نار فى إطار شعبى تشويقى، إذ تبدأ الأحداث فى إحدى قرى صعيد مصر، حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضى) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل "كاوتشات سيارات"، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.

يذهب جابر إلى القاهرة وبالتحديد إلى حى روض الفرج بشبرا وهناك يلتقى بمهرة أبو الليل (ياسمين عبد العزيز)، حيث يستأجر منها محل أسرتها، كما تعمل مهرة فى مصنع "عبايات" يقع في منطقة شعبية، وتكون مسئولة عن أخيها طارق، وأختها لولى بعد وفاة والدهم، وتتصاعد الأحداث بين جابر ومهرة حتى يرتبطا، ولكن يحدث لهما ما يغير مصير الأحداث حيث يدخل إلى السجن، ويتعرف على أحد تجار السلاح، وتقع مهرة تحت ضغط زيدان أحد رجال الأعمال الذي له أعمال غير مشروعة، وتتطور الأحداث بخروج جابر من السجن، لنعرف مصير علاقتهما.

مسلسل "ضرب نار" يعرض حصريا على شاشة قناة on يوميا الساعة 10 مساء، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.