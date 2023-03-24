شكرا لقرائتكم خبر عن "حضرة العمدة" الحلقة 1.. قتيل فى تل شبورة بعد تولى روبى منصب عمدة البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، العديد من الأحداث، فقد عُيِّنت الدكتورة صفية روبي عمدة بلد تل شبورة، بعدما أقنعها ابن عمها "جلال" أحمد رزق بالموافقة على ذلك وترك وظيفتها كدكتورة جامعية، وبسبب الظروف التي تمر بها من وفاة زوجها الأجنبي فجأة، وضياع منزلها الذى رهنه زوجها قبل وفاته، اضطرت صفية للموافقة، وبعد تعيينها ذهبت لتل شبورة ليلاً ليسقط أمامها قتيل فجأة، لم تعرف من هو ومن أين سقط.

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية صفية الفارس أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.