شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 1.. أحمد عيد ينهي حياة أخيه بسبب ورث 50 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة بطولة النجمة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث قرر عبد الجبار " جمال سليمان " أن يرث ابنه بلال "علي الطيب" خمسين فداناً على البحر، بعد إنجابه الولد من زوجته نادرة "نيللي كريم" ، وعندما تعلم نادرة ذلك تعترض لأنها تخشى على طفلها من حقد أعمامه عليه، ويطلب بلال من والده أن يعدل عن قراره ولكنه يرفض .

يقيم عبد الجبار سبوع الطفل بحضور جميع أهالي النجع ، ولكن يذهب أخوه كمال أبو رية ليقوم بعملية تهريب سلاح ، وعندما يعلم عبد الجبار يطلب من أولاده بلال ومسعود، وأثناء سيرهم تعطلت السيارة فطلب مسعود "أحمد عيد" من أخوه بلال "علي الطيب" أن يرى سبب المشكلة وبالفعل ينزل بلال ويفتح "كبوت" السيارة ولكنه يغدر بأخيه ويضربه بالعصا على رأسه .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.