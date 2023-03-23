محمد رمضان يضرب رامز جلال بعد وقوعه ضحية اول حلقات “رامز نيفر اند”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 11:43 مساءً - ضرب الفنان المصري محمد رمضان مواطنه الفنان رامز جلال بالكرسي بعد اكتشافه المقلب الذي وقع ضحية له، في الحلقة الأولى من برنامج “رامز نيفر إند”.

وبدأ المقلب بوصول محمد رمضان إلى حفل افتتاح مطعم لتقديم المأكولات التركية، وأثناء تواجده يقتحم “ثور” المطعم، ليقوم المتواجدون بدفع رمضان وكبير الطباخين إلى غرفة متحركة وإغلاق الباب عليهم، ثم تدور الغرفة بشكل سريع وهما بداخلها.

وتحدث رامز جلال في بداية المقلب عن رمضان قائلا: “النهاردة حلقة الأخذ بالثأر ورد الاعتبار، حكايتي معاه في بداية مشواره من 10 سنين، وقررت أخيرًا أستضيفه، وكنت هتغابى عليه واضربه جوزين اقلام، أنا هقضي على أسطورة نمبر وان”.

وأشار رمضان بعد نهاية المقلب إلى أنه فخور برامز جلال وبالنجاح الذي يحققه في برنامجه، وقام بالرقص مع رامز على أغنيته الشهيرة “مافيا مافيا”.

واحتفل رامز جلال بتصدر الحلقة الأولى من “رامز نيفر إند” محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها مباشرة، حيث كتب عبر صفحته على فيسبوك: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت.. الحمد لله تريند رقم ١ على تويتر والله المستعان”.