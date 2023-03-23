شكرا لقرائتكم خبر عن "مذكرات زوج" الحلقة 1.. طارق لطفى يعانى من تسلط زوجته ويحاول الاستعانة بـ"لايف كوتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "مذكرات زوج" التي عرضت على شاشة قناة Cbc إظهار المشاكل النفسية التي يعاني منها رؤوف (طارق لطفي) في حياته، إذ بدأت الحلقة التي جاءت بعنوان "وضع طيران" من داخل الطيارة، حيث يعمل رؤوف مراقبا جويا وهو يحلم أنه يغرق في الماء داخل "البانيو"، ليفيق وهو في الطيارة مصدوما، وبعد انتهائه من العمل يقابل صديقه هشام الذي يعمل طيارا ويتخيل أن يكون مكانه، ليعطيه هشام حقيبة ويخبره أنه سيذهب إلى حفلة تنكرية، وعندما يطلب منه المجىء معه يخبره أنه لا بد من العودة إلى المنزل من أجل مواعيد زوجته شيرين (عائشة بن أحمد).

يذهب كريم الشاذلي (علي الطيب) إلى إنترفيو عمل في شركة المهندسة شيرين، وأثناء ذهابه إلى البوفيه يجدها هناك دون معرفته أنها من جاء لمقابلته، ويسألها هل تعرف تلك المهندسة، ويخبرها أنه سمع أنها شخصية صعبة دون أن يعرف هويتها، ثم يتفاجأ أنه يتحدث إلى المهندسة شيرين التي جاء ليقابلها من أجل العمل.

تخبر شيرين رؤوف بما حدث معها في الشركة وكيفية توظيفها لكريم، وتظهر الأحداث أنها زوجة متسلطة، حيث تتخانق مع الخادمة بسبب ألوان الأطباق، ثم تغضب من والدها بسبب زواجه من فتاة أصغر منه بكثير، وعندما يطلب منها رؤوف الذهاب معه إلى والدته للاحتفال بعيد ميلادها ولكنها تتحجج بالأولاد والشغل وترفض الذهاب معه.

يتحدث رؤوف من صديقه (عمر الشناوي) أن حياته ليس لها معنى، وأنه يشعر بالوحدة وأنه لا أحد مهتم به داخل البيت، فضلا عن الكوابيس التي يشعر بها طول الوقت، فينصحه بالذهاب إلى اللايف كوتش طه عياد (خالد الصاوي) للحديث معه عن مشاكله، وبالفعل يذهب إلى حفل توقيع دكتور طه عياد لكتابه الجديد "وضع طيران"، ولكنه يهرب قبل مقابلته، وفي نهاية الحلقة يحاول رؤوف تغيير الإضاءة ولكنه يتعرض لصدمة كهربائية ويقع على الأرض.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يعرض مسلسل مذكرات زوج في الجزء الأول من رمضان في إطار 15 حلقة يوميا على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا.