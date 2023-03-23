شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة الأولى.. وفاة والدها ووصية تصيب الأسرة بالذهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرض مساء اليوم الخميس الحلقة الأولى من مسلسل "جميلة"، والذى تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023. وشهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

قبل بداية الأحداث نرى لقطة عامة لمبنى وزارة العدل، وتدور أحداث المسلسل عام 2014، ونرى المنصة التي يقف وراءها السيد وزير العدل وبجواره رئيس النيابة الإدارية ممسكا ميكرفونا مرددًا حلف اليمين، ونرى مجموعة من الفتيات والشباب يرددون القسم خلف رئيس الهيئة، وجميعهم يضعون وشاح النيابة الإدارية أعلى ملابسهم.

نرى "جميلة" والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، تضع الوشاح وتردد القسم، وهى هنا قبل 8 سنوات من بداية أحداث المسلسل.

بعد 8 سنوات تبدأ الأحداث بسرد سريع لحياة جميلة داخل فيلتها استعدادا للذهاب لعملها بالنيابة كما أصبحت زوجة للدكتور "زياد" ويجسد دوره الفنان هاني عادل ويبدو عليهما التفاهم والحب.

فور خروج "جميلة" تتصل بوالدتها "شهيرة" والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر لتطمئن على صحة والدها المريض وتخبرها شهيرة بمحاولتها إطعامه دون جدوى، وتؤكد عليها الحضور للحفل المقام في المدرسة التي تترأس شهيرة إدارتها.

نرى ممرا طويلا في هيئة النيابة الإدارية و"جميلة" تتحرك بخطوات ثابتة لتلتقى مازن وتبدأ الحديث عن العمل. تتلقى "شهيرة" خبر وفاة زوجها عبر الهاتف من ألفت "الممرضة"، ولكنها تتمالك أحزانها وتسيطر عليها لتكمل الحفل وتعرب عن سعادتها بأولاد المدرسة و مدى فخرها بهم.

بعد صدمة وفاة والدهم يقررون فتح خزانته والاطلاع على الوصية التي تركها، وفور فتحها ينتاب الجميع "شريف" ويجسد دورة الفنان شريف إسماعيل، و"أكرم" ويجسد دورة الفنان نبيل عيسى، و"آية" وتجسد دورها الفنانة سامية عاطف، وجميلة والأم شهيرة، حالة من الذهول والدهشة بعد العثور على أوراق وعقود بيع وشراء تركها الوالد جميعًا باسم ابنته "جميلة".

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين،مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.