شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 1.. مراد مكرم يحاول الانتحار بسبب مى عمر وياسر جلال يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC، بمشهد لـ"أمجد" مراد مكرم مغشياً عليه على الأرض مقطوع الشرايين.

وانتقلت أحادث الحلقة بمشهد رومانسى بين ياسر جلال وزوجته "عاليا" داليا مصطفى، وسألته عن سبب استيقاظه مبكراً ليخبرها عن قلقه بسبب أحوال أمجد التى لا تعجبه، وأنهما لديهما اجتماع وخائف من عدم مجيئه.

وأحضرت خادمة "أمجد" الشرطة لمنزله ونقلته للمستشفى، فيما ذهب ياسر جلال للشركة وطلب من السكرتيرة الخاصة به أن تتصل بـ"أمجد" لتخبره بعد اتصالها بما تعرض له ونقله بالمستشفى.

اتصلت "عاليا" داليا مصطفى بـ "بثينة" مي عمر، وأخبرتها بما تعرض له أمجد وطلبت منها الذهاب سوياً للمستشفى للاطمئنان عليه، فى مشهد آخر فاق "أمجد" مراد مكرم ووجد ياسر جلال بجواره ليسأله متعجباً عن سبب انتحاره.

وأخبره "أمجد" بأن السبب هو احتياجه لـ"بثينة" مي عمر، وأنه حاول أن يرجع لها ولكن دون فائدة، وحاول ياسر جلال أن يخبره بأن أى فتاة تتمناه وأن يجرب حظه مع فتاة أخرى، وبمجرد رؤية أمجد لـ "بثينة" أخبره بأنه في شدة الاحتياج لها.

عنّف ياسر جلال مي عمر "بثينة" بسبب ما يتعرض له صديقه "أمجد"، وحاولت زوجته "عاليا" تهدئته، وتحدثت مع "بثينة" مي عمر على انفراد ولكن "بثينة" أخبرتها بأنها كانت تتعرض للإهانة والضرب منه، كما أنه يشك في أخلاقها، لتحاول "عاليا" إقناعها وتخبرها بأن تعطيه فرصة أخيرة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.