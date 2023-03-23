شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 1.. إيقاع عميل لدولة أجنبية وتنتهى بالعملية الإرهابية فى كرم القواديس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 بإثارة كبيرة، وذلك مع تمكن "آسر ياسين" من إيقاع عميل يعمل لحساب دولة أجنبية أثناء محاولته فى تجنيد أحد المدنيين، ليقوموا بإيقاعه أثناء محاولته إغرائه بالأموال.

وذلك بعدما استهدف العميل محاولة معرفة أى جديد بشأن التوسعات التى يتم عملها وقتها فى قناة السويس، مما سيؤثر على بلده الذى يعمل لصالحها، ومع القبض عليه تم إخباره بضرورة رحيله إلى بلاده وأن الطائرة فى انتظاره ليعود من حيث أتى، خاصة أنه جاء بصفته دبلوماسيا، وبالتالى مع قبضهم عليه بات غير مرحب به.

الإثارة توالت ولكن انتهت الحلقة مع تذكرة مشاهدى المسلسل بحادث "كرم القواديس"، الذى استهدف مجموعة من الضباط والمجندين، وذلك أثناء صلاة عدد منهم ليتم تفجير النقطة عن طريق عملية إرهابية.

قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" تضم كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة on فى تمام الساعة 8.45 دقيقة.