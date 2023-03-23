شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الصفارة الحلقة 1.. أحمد أمين يستخدم الصفارة ليتحول لشخص آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الاولى من مسلسل الصفارة الذى يتم عرضه على قناة dmc، نجاح شفيق (أحمد أمين) فى عرض فكرته على الشركة والتى يقرر مديرها أن يقدم شفيق البريزنتيشن الخاص بالفكرة، وهى برنامج أو ابلكيشن سواح فى حفل كبير وأمام الوفد الاسيوى مع اتجاه لتعيين شفيق مديراً لفرع الشركة الجديد فى دبى، كما يخطب شيرين (اية سماحة) بتقديم دبلة الخطوبة لها.

وخلال الحفل، وكالعادة قام علاء (حاتم صلاح) بعمل مقلب فى شفيق ويغلق عليه حمام الفندق بالمفتاح من أجل أن يتصدر هو المشهد ويعرض البريزنتيشن الخاصة بالبرنامج أو الابلكيشن وبالفعل ينجح علاء فى مخططه ويتم تعيينه مدير تنفيذياً لفرع الشركة فى دبى بعدما كان شفيق هو المرشح الأول.

بعد الحفل يدخل شفيق فى اكتئاب ويفكر فى الانتحار ولذلك قرر الابتعاد والذهاب إلى الاقصر والعمل هناك مرشد سياحى، وبعد مرور 6 سنوات يفاجأ بإعلان علاء استعداده للزواج من شيرين وسط صدمة كبيرة من شفيق الذى يعتبر أن يوم الحفلة هو اسوأ حدث مر عليه فى حياته.

ويكشف شفيق للشيخ لبلوب (محمد رضوان) انه سرق الصفارة من والدته، ليخبره لبلوب بسر الصفارة وانها من الممكن انه تعيده الى الماضى لمدة 3 دقايق فقط، وبعدها يعود ويشرح له كيفية استخدامها، ويؤكد على أن السر لا بد وأن يكون معه، ويؤكد شفيق أنه يريد يريد العودة إلى يوم الحفلة لتغيير ما حدث وبالفعل يعود شفيق الى يوم الحفلة ويمنع علاء من مخططه، ولكن الـ 3 دقايق انتهوا ليجد نفسه بعد 6 سنوات مديراً للشركة وأصبح شخصا بدينا محبا للأكل وسط دهشة من شفيق وتساؤل حول ما فعلته الصفارة.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، ظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، نهاد أبو العنين.

مسلسل الصفارة يعرض يومياً على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة 12.45 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية، والعمل وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.