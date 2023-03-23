- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 1.. مواقف إنسانية فى حياة الجنود بالتوازى مع استهداف الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر
أيضاً أظهرت الحلقة منذ الوهلة الأولى نجاح مؤلف المسلسل إياد صالح فى إيجاد خط درامى إنساني لأفراد الجيش، مثلما ظهر مع حياتهم الاعتيادية داخل مقر الكتيبة، سواء حينما دخل ثلاثة جنود وكانوا يمازحون المتواجدين وبدا عليهم أنهم جدد وعلى طبيعتهم.
الكتيبة 101 (2)
الكتيبة 101
أيضاً تميز الخط الدرامي للأحداث بإظهار الجانب الإنساني فى حياة الضباط أنفسهم وليس الجنود فحسب، مثلما ظهر مع الفنان آسر ياسين التى ما أن علمت والدته نهال عنبر بتفجير مدرعة فى سيناء حتى اطمأنت على ابنها ولم تهدأ حتى رد عليها وأخبرها بأنه فى القاهرة وليس فى سيناء.
كما سار الخط الدرامي للأحداث أيضاً فى نفس الطريق مع الفنان عمرو يوسف، الذى ظهرت والدته لبلبة وهي تحاول أن تجد له عروسة بكل الطرق، من خلال موقف كوميدى معه حينما أيقظته، وفى الخارج فتاة أحضرتها لتكون عروسة له وتعلمها كيفية تحضير إفطاره.
وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة on فى تمام الساعة 8.45 دقيقة.