شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 1.. مواقف إنسانية فى حياة الجنود بالتوازى مع استهداف الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 بسرعة كبيرة، وذلك بعدما تمكن "آسر ياسين" من الكشف عن هوية أحد العملاء لدولة أجنبية ممن دخلوا مصر على أنه دبلوماسى، وما أن أخبر قائده "أحمد عبد العزيز" بذلك، حتى أخبره بضرورة توجيه ضربة لهم قائلا: "لا بد إن اللى باعتينه يفهموا إننا مايصحش يتعمل معانا كدة".

أيضاً أظهرت الحلقة منذ الوهلة الأولى نجاح مؤلف المسلسل إياد صالح فى إيجاد خط درامى إنساني لأفراد الجيش، مثلما ظهر مع حياتهم الاعتيادية داخل مقر الكتيبة، سواء حينما دخل ثلاثة جنود وكانوا يمازحون المتواجدين وبدا عليهم أنهم جدد وعلى طبيعتهم.



الكتيبة 101 (2)



الكتيبة 101

أيضاً تميز الخط الدرامي للأحداث بإظهار الجانب الإنساني فى حياة الضباط أنفسهم وليس الجنود فحسب، مثلما ظهر مع الفنان آسر ياسين التى ما أن علمت والدته نهال عنبر بتفجير مدرعة فى سيناء حتى اطمأنت على ابنها ولم تهدأ حتى رد عليها وأخبرها بأنه فى القاهرة وليس فى سيناء.

كما سار الخط الدرامي للأحداث أيضاً فى نفس الطريق مع الفنان عمرو يوسف، الذى ظهرت والدته لبلبة وهي تحاول أن تجد له عروسة بكل الطرق، من خلال موقف كوميدى معه حينما أيقظته، وفى الخارج فتاة أحضرتها لتكون عروسة له وتعلمها كيفية تحضير إفطاره.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة on فى تمام الساعة 8.45 دقيقة.