شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 1.. الأحداث تبدأ من 2014 والقضاء على إرهابيين فى قلب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 في سيناء، حينما ظهر أحد الإرهابيين وهو يفتش سيارة ليجد فيها ذخيرة ثقيلة بدا أنها سيتسخدمها فى الإرهاب، قبل أن يظهر الضابط القناص "كريم فهمى"، وهو يخطر القيادة في مركز العمليات بأن الهدف بات أمامه ثم تتم العملية وتصفية الإرهابى (هشام الشاذلى).

ثم توالت الأحداث الحلقة مع الفنان آسر ياسين، وتحديداً عام 2014 الذى يعمل مرشدا سياحيا ويصطحب فوجا من السياح بالمسجد، قبل انطلاق الأحداث سريعاً إلى سيناء مرة أخرى مع الفنان عمرو يوسف الذى ظهر وهو بصحبة أفراد الكتيبة 101 خلال مداهمة نجحوا من خلالها فى تصفية مجموعة من الإرهابيين بنجاح، ليخبرهم قائدهم بأنهم نجحوا بذلك فى القضاء على مزرعة كانت تعد بمثابة وكر ومخزن للسلاح مما كان يشكل تهديدا كبيرا.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة on فى تمام الساعة 8.45 دقيقة.