شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سره الباتع الحلقة 2.. كيف سيواجه المصريون الحملة الفرنسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف علي قناة on بمشهد يؤكد فيه محمود قابيل لحامد (أحمد فهمي ) أن ترميم الورقة التي وجدها في مقام السلطان تحتاج وقتا وبحثا علميا، ونعود مع أحداث المسلسل فلاش باك ونرى الطفل حامد مع طبيب في مستشفي يعالجه وينصحه بنصائح كثيرة، ثم نعود لمشهد آخر تدور أحداثه في باريس لنرى رجلا وفتاة يتحدثان الفرنسية مع دكتور متخصص في التاريخ ويطلبان منه معلومات عن السلطان حامد ويهددانه.

نعود مرة أخرى لحامد "أحمد فهمي" لنراه وسط أسرته ومع جده صلاح عبد الله في مشهد يجمع كل الأسرة على مائدة، ويتوجه بعدها حامد إلي مقام السلطان حامد ويتحدث معه داخل المقام ويأتي له بهدايا، ثم ينام داخل المقام، وفي مشهد آخر يكشف محمود قابيل سر الخطاب وهو مرسل من فرنسي لأحفاد السلطان حامد واحفاد نابليون بونابرت، ليظهر في المشهد التالي حسين فهمي في شخصية رجل فرنسي يدعي (كليمونت) يكشف أسراراً عن فترة الحملة الفرنسية، وهذه المعلومات سوف تنشر في مذكرات بفرنسا عن سر السلطان حامد .

ريف مصر عام 1798 نرى فيه جنود الحملة الفرنسية والقادة، ويظهر خالد الصاوي في شخصية شيخ البلد واحمد السعدني في شخصية حامد، وأيضا يظهر النجم أحمد عبد العزيز في شخصية الحاج شهاب ، ويظهر الشاعر هشام الجخ في دور صابر، ويظهر المخرج عمر ظهران ممثلا في شخصية جلال بيه ، كما نرى محمد عادل، و نرى الفنان مفيد عاشور في دور الشيخ يحيي .

مشهد يجمع أهل القرية في الجامع حول كيفية مواجهة الحملة الفرنسية ما بين الحاج شهاب أحمد عبد العزيز وحامد وكل شخصيات القرية، ويختلفون في الآراء عن كيفية المواجهة، ويتوجه الحاج شهاب مع ولده لمنزله للمناقشة في الموقف الذي وضعهم فيه حامد وطلب منه ومن ابنه المواجهة وجمع الرجال لمواجهة الفرنسيس .

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.